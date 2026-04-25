En yaygın ağrılar arasında yer alan baş ağrıları, migren, genellikle stres, susuzluk, aşırı kafein tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla uzmanlar hemen ağrı kesici kullanmak yerine bazı gıdalar ve kolay uygulanabilir yöntemlerle de baş ağrısını hafifletmenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. İşte Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz’ün bu yöndeki önerileri:

Başınızı bir tülbentle sıkın

Ağrınız olduğunda başınızı bir tülbent ya da elastik bir bantla aşırı olmayacak şekilde sıkmanız bir süre sonra ağrınızı geçirebilir. Bu uygulamanın ardında birkaç bilimsel ve biyolojik neden bulunur:

-Damarların daralması: Özellikle migren gibi durumlarda beyindeki kan damarlarının genişlemesi yoğun bir ağrıya yol açabilir. Başı bir bezle sıkıca sarmak, yüzeysel damarları daraltarak ağrı iletimini yavaşlatır.

-Kan akışının düzenlenmesi: Şakaklara veya kafa derisine uygulanan hafif basınç, o bölgedeki kas gerginliğini yavaş yavaş azaltabilir.

Prof. Dr. Derya Uludüz

Stresinizi azaltmaya çalışın

Baş ağrısı, strese bağlı olarak da gelişebilir. Strese bağlı baş ağrısı (gerilim tipi), genellikle başın etrafında basınç veya ağırlık hissine yol açan, hafif-orta şiddetli bir ağrıdır. Stres yönetimi (derin nefes alıp verme, yürüyüş), dinlenme ve ılık bir duş ile hafifleyebilir.

Kahve ya da çay için

Hafif düzeyde kafein tüketimi damarları daraltarak baş ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir.

BİTKİ ÇAYI TÜKETİN

Zencefil çayı iltihap giderici özelliğiyle, nane çayı mentol, papatya çayı da sakinleştirici etkisiyle baş ağrısına iyi gelir.

Sarımsak yiyin

Sarımsak, tıbbi özellikleri en çok araştırılmış besinlerden biridir. İçeriğinde allicin adı verilen güçlü bir biyoaktif bileşik bulunur. Bu madde:

-Antiinflamatuar (iltihap giderici) etki gösterir

-Damar sağlığını destekler

-Kan dolaşımını iyileştirebilir

Bazı baş ağrıları özellikle damarlar ve inflamasyon ile ilişkilidir. Bu nedenle sarımsağın dolaylı olarak baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Soğuk kompres uygulayın

Bu uygulama özellikle migren kaynaklı zonklayıcı baş ağrılarında damarları daraltıp, sinir iletimini yavaşlatarak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Alın, şakak veya ense köküne 5-10 dakika uygulanan buz torbası rahatıcı etki sağlar.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Aniden başlayan, şiddetli baş ağrılarında zaman kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır. Beyin anevrizmasına işaret eden bu ağrılar hastalar tarafından genellikle ‘Sanki başımın içinde bomba patladı’ diye ifade edilir. Böyle bir durumda ağrının nedeninin gizlenmemesi için de ağrı kesici alınmamalıdır. Ense kökünden başlayan baş ağrısı yüksek tansiyona, sabahları daha şiddetli olan, ilaçla geçmeyen, mide bulantısı ve görme bozukluğunun eşlik ettiği baş ağrısı da beyin tümörüne işaret edebilir.

Masaj yapın

Şakaklara, kulak arkasına ve enseye dairesel hareketlerle hafif baskı uygulamak da sinir sistemini sakinleştirerek, ağrıyı hafifletebilir. Masajı nane ve lavanta yağlarıyla yapmak daha etkili olabilir.

BİLİNÇLİ BESLENİN

Beyin vücuttaki en yüksek enerji tüketen organdır. Bu nedenle beslenme alışkanlıkları baş ağrısını önemli ölçüde etkileyebilir.

Beynin enerji metabolizmasını destekleyen şu faktörler dikkat edilmeli:

-Düzenli öğünler önemli. Açlık da baş ağrısı nedenidir.

-Yeterli su tüketimi. Çünkü baş ağrınızın nedeni susuzluk olabilir.

-Magnezyum açısından zengin besinler.

-Antioksidan içeren gıdalar

Baş ağrısını tetikleyebilen bazı gıdalar

Bazı besinler ise bazı kişilerde baş ağrısını artırabilir. Örneğin:

-Aşırı kafein

-İşlenmiş gıdalar

-Nitrat içeren ürünler

-Yapay tatlandırıcılar

Bu tür gıdalar özellikle migreni olan kişilerde tetikleyici olabilir.

Meyvelerden destek alın

Bazı meyveler içerdikleri vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve doğal bileşikler sayesinde ağrı mekanizmalarını etkileyebilir.

Kiraz: Özellikle antosiyanin adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler inflamasyonu (iltihaplanmayı) azaltıp baş ağrısını hafifletir. Bazı araştırmalar kirazın kas ve eklem ağrılarını da giderdiğini göstermektedir.

Ananas: Bromelain adlı bir enzim içerir. Bu enzim inflamasyonu azaltıp, doku iyileşmesini destekleyebilir. Bu nedenle ağrı hissini azaltmaya yardımcı olabilir.

Muz: Magnezyum açısından zengindir. Migrenli kişilerde magnezyum eksikliğinin daha sık görüldüğü bilinmektedir. Dolayısıyla baş ağrılarında

faydalı olabilir.

Karpuz: Baş ağrısının en sık nedenlerinden biri susuzluktur. Karpuz yüksek su içeriği sayesinde vücudun sıvı dengesini destekler ve susuzluğa bağlı baş ağrılarını azaltır.

Nar: Güçlü antioksidanlar içerir ve damar sağlığını destekler. Damar fonksiyonlarının iyileşmesi de bazı baş ağrısı türlerinde olumlu etkiler gösterir.