Basra Körfezi, ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışmaların ardından ciddi bir çevre tehdidiyle karşı karşıya.

Çatışmalarda petrol tesisleri ve gemilere yönelik saldırılar, bölgede geniş çaplı petrol sızıntılarına yol açtı.

CNN'in incelediği uydu görüntüleri, sızıntıların özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

7 Nisan tarihli görüntülerde, Keşm Adası yakınlarında 8 kilometreyi aşan bir petrol tabakası tespit edildi.

'SIZINTI 28 ŞUBAT'TA MEYDANA GELDİ'

Greenpeace Almanya Sözcüsü Nina Noelle, yaptığı açıklamada, sızıntının İran’a ait “Şehid Bagheri” adlı geminin 28 Şubat’ta ABD güçleri tarafından vurulmasının ardından meydana geldiğini söyledi.

Uydu görüntülerinde ayrıca, İran devlet medyasının “düşmanlar tarafından vurulduğunu” duyurduğu Lavan Adası yakınlarındaki bir petrol tesisinin çevresinde de petrol birikintileri görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve konumu doğrulanan görüntülerde, İran’daki bir petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

'BÜYÜK ÇEVRESEL ACİL DURUM'

Hollanda merkezli barış kuruluşu PAX’ta proje lideri olan Wim Zwijnenburg, Lavan’daki saldırıyı "büyük bir çevresel acil durum" olarak nitelendirerek, adada en az beş noktanın zarar gördüğünü ve petrolün denize sızdığını ifade etti.

Zwijnenburg, petrolün koruma altındaki Şidvar Adası’na da ulaştığını belirtti. Mercan yapısıyla bilinen Şidvar Adası, kaplumbağalar ve deniz kuşları gibi çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

KUVEYT KIYILARINDA DA SIZINTI VAR

6 Nisan tarihli uydu görüntülerinde ise Kuveyt kıyılarının açıklarında da petrol sızıntıları tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, aynı gün Körfez ülkelerindeki bazı yakıt ve petrokimya tesislerini hedef aldığını açıklamıştı.