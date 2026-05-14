Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi 4007’nci Sokak’ta sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde, belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın aniden alev aldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye personeli, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangının kesin çıkış sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.