Dini ve resmi bayramlarda görev yapan çalışanlara, “bayram mesaisi” adı verilen ek ödeme yapılıyor. Bu ödeme, çalışanın günlük ücretinin iki katı üzerinden hesaplanıyor.

Hesaplama yöntemine göre çalışanın aylık brüt maaşı önce 30’a bölünüyor ve günlük brüt kazanç bulunuyor.

Ardından bu tutar iki ile çarpılarak bayram mesaisi ücreti belirleniyor. Böylece çalışanlar bayram günlerinde yaptıkları her günlük çalışma için normal yevmiyelerinin iki katı kadar ödeme alıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM MESAİ ÜCRETİ

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak açıklandı. Bu rakama göre asgari ücretlinin günlük brüt kazancı yaklaşık 1.101 TL oluyor. Bayram günlerinde çalışan bir kişi için mesai ücreti ise günlük 2.202 TL olarak hesaplanıyor.

Ramazan Bayramı’nda arife günü de dahil edildiğinde toplam 3,5 günlük tatil süresince çalışan bir asgari ücretli, maaşına ek olarak yaklaşık 3 bin 853 TL mesai ücreti alabilecek.

HAFTA SONUNA DENK GELEN BAYRAMLARDA ÜCRET ARTIYOR

Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda çalışanlara ödenecek mesai ücreti daha da yükseliyor. Bu durumda ödeme, günlük ücretin 2,5 katı olarak hesaplanıyor.

Örnek hesaplamaya göre;

Hafta içi gerçekleşen 1,5 günlük bayram mesaisi için yaklaşık 1.651,50 TL,

Cumartesi günü için 1.651,50 TL,

Pazar günü için de 1.651,50 TL ek ödeme yapılabiliyor.

Bu durumda 3,5 gün boyunca çalışan bir asgari ücretli toplamda yaklaşık 4.954,50 TL ek gelir elde edebiliyor.

FAZLA MESAİ VE KISA SÜRELİ ÇALIŞMA DURUMU

Bayram günlerinde normal çalışma süresinin üzerinde çalışan personele ayrıca fazla mesai ücreti ödeniyor. Bu ödeme, bayram mesaisinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanıyor.

Öte yandan işveren, bir çalışanını bayram gününde yalnızca bir saat bile çalıştırsa, çalışan o günün tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret ödemek zorunda kalıyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışanları zorla çalıştırmak mümkün değil. Bayramda görev almak çalışanların onayına bağlı. Ancak iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışma şartı bulunuyorsa, işverenin talebiyle mesai zorunlu hale gelebiliyor.

ARİFE GÜNÜ MESAİSİ NASIL UYGULANIYOR?

Arife günlerinde saat 13.00’e kadar yapılan çalışmalar tam gün mesai olarak kabul ediliyor. Öğleden sonra da çalışılması halinde işverenin ek mesai ücreti ödemesi gerekiyor.

ÖDEME GECİKİRSE FAİZ TALEP EDİLEBİLİYOR

Bayram mesai ücretleri genellikle çalışanların maaşıyla birlikte ödeniyor. Ancak ödeme geciktiğinde çalışanlar yasal olarak faiz talep edebiliyor. İş Kanunu’nun 34. maddesine göre gecikme faizi, bankalarda uygulanan en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATI DETAYI

Bayramda yapılan çalışmalar ek mesai kapsamında değerlendirildiği için kıdem tazminatı hesaplamasına da dahil ediliyor.

Üst düzey yöneticiler ise çalışma saatlerini genellikle kendileri belirledikleri için fazla mesai ücreti alamıyor. Ancak bayram günlerinde çalıştıklarını belgeleyebilmeleri durumunda mesai ücreti talep edebiliyorlar.

BAYRAM MESAİSİ YERİNE İZİN SEÇENEĞİ

Çalışanlar isterlerse bayram mesaisi ücreti almak yerine daha sonra izin kullanmayı da tercih edebiliyor. Bu durumda ek mesai ödemesi yapılmıyor, ancak çalışan normal maaşını almaya devam ediyor.