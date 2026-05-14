Kurban Bayramı öncesinde bankalar, emekli maaş müşterilerine yönelik promosyon tutarlarını Mayıs 2026 itibarıyla yeniden düzenledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokoller kapsamında, maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler için ödeme limitleri yukarı çekildi. Hem kamu hem de özel bankalar, yeni dönem kampanyalarını resmi kanalları üzerinden duyurdu.