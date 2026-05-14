Kurban Bayramı öncesinde bankalar, emekli maaş müşterilerine yönelik promosyon tutarlarını Mayıs 2026 itibarıyla yeniden düzenledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokoller kapsamında, maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler için ödeme limitleri yukarı çekildi. Hem kamu hem de özel bankalar, yeni dönem kampanyalarını resmi kanalları üzerinden duyurdu.
Bankaların sunduğu yeni paketler; doğrudan nakit promosyonun yanı sıra fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve mobil uygulama aktivasyonu gibi ek kriterlere dayalı ödülleri de kapsıyor. Emekli maaş aralığına göre kademeli olarak artan bu ödemeler, bazı bankalarda sunulan yan haklarla birlikte farklılık gösteriyor. İşte Mayıs 2026 itibarıyla banka banka güncel promosyon rakamları...
Akbank
Akbank, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyanlar için kapsamlı bir paket açıkladı.
Nakit Promosyon: 20.000 TL’ye kadar.
Ek Avantaj: 50.000 TL’ye varan %0 faizli kredi imkanı.
Koşullu Ödüller: Fatura ve kart harcama taahhütleriyle birlikte toplam finansal fayda 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
ING
ING, nakit promosyon tutarlarını ek koşullu ve koşulsuz olarak ikiye ayırıyor.
Doğrudan Nakit: Maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar.
Toplam Ödeme: Ek nakit promosyonların devreye girmesiyle toplam tutar 32.000 TL olarak belirlendi.
Yapı Kredi
Yapı Kredi, taahhüt veren müşterilerine maaş aralığına göre ödeme yapıyor.
Temel Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit.
Ek Koşullar: Fatura talimatı ve kart harcama şartlarının yerine getirilmesi durumunda toplam ödeme 30.000 TL’ye ulaşıyor.
İş Bankası
İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik nakit ödeme ve bankacılık hizmetlerinde muafiyet sunuyor.
Nakit Ödeme: 15.000 TL ana promosyon.
Ek Destek: Belirli kriterlerle 10.000 TL ek promosyon (Toplam 25.000 TL).
Ek Hizmetler: Aidatsız kredi kartı ve ücretsiz para transferi.
DenizBank
DenizBank, 2026 Mayıs ayı güncel listesinde emekli promosyon üst limitini revize etti.
Promosyon Tutarı: Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon desteği sunuluyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, promosyon ödemelerini nakit ve harcama bonusu şeklinde kurguladı.
Nakit Ödeme: 15.000 TL’ye kadar.
Ek Ödüller: Kredi kartı harcaması, sigorta ve avans hesap kullanımıyla toplamda 25.000 TL değerinde kazanç imkanı.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre kademeli ödeme sistemini sürdürüyor.
10.000 TL - 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL nakit promosyon.
Halkbank
Halkbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik ödeme takvimini şu şekilde duyurdu:
Ödeme Tutarları: Maaş miktarına bağlı olarak 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar tek seferde hesaba yatırılıyor.
Promosyon ödemeleri için 3 yıllık maaş alma taahhüdü gerekmektedir. Kampanya detayları, bankaların iç politikalarına göre değişiklik gösterebilir; başvuru öncesi ilgili bankadan güncel bilgi alınması tavsiye edilir.
