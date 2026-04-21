Avrupa ülkelerinde veri güvenliği ve siber saldırı riskleri nedeniyle kamu çalışanlarına WhatsApp ve Signal yasağı geliyor. Alınan karar kapsamında yerel uygulamalara geçilmesi beklenen bu ülkelerin başında Fransa ve Almanya geliyor. Amaç ise hassas verilerin korunmasını sağlamak.

KONTROL SAHİBİ OLMADIKLARI İÇİN BIRAKIYORLAR

Avrupa hükümetleri, kamu çalışanlarının ABD merkezli mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ve Signal kullanımlarını sınırlandırmaya başladı. Bunun yerine yerel uygulamalara geçiş hızlandırılıyor.

Politico'da yer alan haber göre Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika hükümetleri ABD merkezli mesajlaşma uygulamalarının üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını gerekçe göstererek bu uygulamaları terk etmeye başladı. Bu uygulamalar yerine güvenilir yerel uygulamaların hayata geçirilmesi ve kullanılması için çalışmalar başladı.

KAPALI DEVRE MESAJ UYGULAMALARI GELİYOR

Belirlenen karar kapsamında hükümetler, kademeli artacak şekilde kamu çalışanları için WhatsApp ve Signal gibi uygulamaları kısıtlamaya başladı. Paylaşılan habere göre Avrupa ülkeleri ve AB kurumları, verilerin korunması kapsamında ve güvenlik gerekçesiyle WhatsApp ile Signal'i yasakladı. yerine devlet kontrolünde kapalı devre mesajlaşma uygulamaları geliyor.

Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde devlet kadrosunda çalışan kişiler WhatsApp ve Signal yerine devlet tarafından belirlenen kapalı devre mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başlayacak.