Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacağı karşılaşmaya ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik önlemleri doğrultusunda Türkiye'de oynatılmaması kararlaştırılan müsabaka için siyah-beyazlı idareciler harekete geçti.

Yoğun maç takvimi içerisinde seyahat süresini en aza indirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, coğrafi yakınlığı nedeniyle Gürcistan'ın Batum şehrini ilk alternatif olarak gündemine aldı.

RESMİ BAŞVURU HENÜZ YAPILMADI

HT Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlı kurmayların kenti Batum olarak belirleme fikri ağırlık kazansa da UEFA tarafına henüz resmi bir başvuru iletilmedi. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak ülke ve stadyumun, Beşiktaş yönetimi ile UEFA yetkilileri arasında yürütülecek temasların ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

KARAR YEREL MAKAMLARDA

Mücadeleye taraftar kabul edilip edilmeyeceği hususu ise müsabakanın oynanacağı ülkedeki emniyet ve mülki idare birimlerinin alacağı karara göre şekillenecek.