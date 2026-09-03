UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, 32 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı ekipte; Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, Avrupa Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
Siyah-beyazlıların bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunmacılar: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo
Orta sahalar: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı
Forvetler: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy
B Listesi: Tuğra Yeşilyurt, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Ahmet Bircan
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’ndeki maç takvimi şu şekilde:
1’inci Hafta: 17 Eylül / Beşiktaş - Marsilya / 22.00
2’nci Hafta: 15 Ekim / Hoffenheim - Beşiktaş / TSİ 22.00
3’üncü Hafta: 22 Ekim / Beşiktaş - Crystal Palace / 22.00
4’üncü Hafta: 5 Kasım / Celtic - Beşiktaş / TSİ 23.00
5’inci Hafta: 26 Kasım / Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva / 20.45
6’ncı Hafta: 10 Aralık / Bayer Leverkusen - Beşiktaş / TSİ 23.00
7’nci Hafta: 21 Ocak / Beşiktaş - Union Saint-Gilloise / 20.45
8’inci hafta: 28 Ocak / Omonia - Beşiktaş / TSİ 23.00