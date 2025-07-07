Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları için Portekiz'de büyük bir operasyon başlattı. Siyah beyazlılar Benfica'da hocası ile sorun yaşayan Orkun Kökçü'yü Türkiye'ye getirmek için harekete geçti.

Siyah beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Benfica ile görüşme yapacak. Beşiktaş Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu Portekiz’e gitti.

ADALI DA PORTEKİZ'E ÇIKARMA YAPABİLİR

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre; Kaymakoğlu'nun, hem Benfica kulübüyle bonservis veya kiralama koşullarını görüşeceği hem de oyuncunun temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Başkan Serdal Adalı’nın da gelişecek durumlara göre Portekiz’e gitme ihtimali bulunuyor.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş ve Benfica yetkileri, Orkun Kökçü transferi için yüz yüze görüşmelere başladı. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı ve transferde bu kozun kullanılacağı ifade ediliyor.