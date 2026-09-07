Kadıköy’deki 2-1’lik derbi zaferinin ardında planlı bir hazırlık vardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, hafta boyunca Fenerbahçe’nin savunma zaaflarını masaya yatırdı. Özellikle Trossard’ın pasıyla Rıdvan’ın golünü defalarca prova ettiren İtalyan hoca, oyuncularını bu organizasyona ikna etti. Siyah-beyazlılar taktik idmanlarda aynı pas örgüsünü en az 30 kez denedi.

KUSURSUZ PLAN

Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin açıklarını bu tekrarlarla çözdü. Derbi günü sahada birebir çalışılan senaryo gerçekleşti. Trossard’ın nefis pasıyla buluşan Rıdvan, skoru 1-1’e getirdi. Tecrübeli hocanın hazırlığı yalnızca pas organizasyonuyla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe’nin savunmada yaşadığı boşlukları analiz eden teknik adam, oyuncularına bu bölgeleri nasıl değerlendireceklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Beşiktaş, derbi günü sahada ezberlediği planı kusursuz biçimde uyguladı, zafere uzandı.