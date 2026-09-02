Belçika basınında yer alan haberlere göre Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, 22 Ekim'deki karşılaşmanın kamu güvenliği nedeniyle seyircisiz bile oynanamayacağını kaydetti.

Ridouani, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Union Saint-Gilloise burada memnuniyetle ağırlanır. Ancak bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda tutarlıyım" dedi.

Belçika Milli Takımı'nın 2024 yılında Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasına atıfta bulunan Ridouani, daha önce Leuven kentinde Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile oynamasına izin verilmediğini hatırlattı.

İKİ TAKIMDA BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Union Saint-Gilloise, stadı UEFA'nın Avrupa kupaları standartlarını karşılamadığı için Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven'de oynamayı planlıyordu.

Bahsi geçen iki takım da Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar 26 Kasım'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile 'normal şartlarda' sahasında karşılaşacak. 21 Ocak'ta da Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek.