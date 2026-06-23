Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonlarda görüşmeler yaptığı ancak transferini gerçekleştiremediği İspanyol yıldız, menajerler tarafından önerildi. Roma’dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki savunmacıya Beşiktaş yönetimi, “Kulübünle ilişkini kes, görüşelim” yanıtını verdi. Kartal, Hermoso’yu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeye sıcak bakıyor. İspanyol futbolcuya 3.5-4 milyon Euro arasında maaş teklifi yapılacak. Hermoso’nun kulübü Roma’yla sözleşmesi 2027’de sona eriyor.

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