Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, derbi müsabakasına ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini duyurdu. Siyah-beyazlıların Sırp santrforu Dusan Vlahovic, karşılaşma esnasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

Saha içinde Vlahovic ile gerginlik yaşayan Fenerbahçeli stoper Milan Skriniar ise sevk listesinde yer almadı.

İSTENEN CEZA KAÇ MAÇ?

Vlahovic'in sevk edildiği 41. maddede eylemin futbolcuya gerçekleştirilmesi halinde 2-5 maç ceza öngörülüyor, madde şöyle:

"MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren;

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(a) Futbolculara 2 ila 5; müsabakadan men cezası"

AZİZ YILDIRIM VE KEREM AKTÜRKOĞLU DA LİSTEDE

Sarı-lacivertli kulüpte derbi sonrası yapılan açıklamalar ceza sınırına takıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, müsabaka sonrasında basına verdikleri demeçlerde yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.

KULÜPLERE SEVK YAĞMURU

Derbide yaşanan saha olayları ve tezahüratlar nedeniyle her iki kulüp de disipline sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre kulüplerin sevk gerekçeleri şu şekilde paylaşıldı:

Fenerbahçe A.Ş.: "Çirkin ve kötü tezahürat" (Madde 53) ve "saha olayları" (Madde 52).

Beşiktaş A.Ş.: "Çirkin ve kötü tezahürat" (Madde 53), "saha olayları" (Madde 52) ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" (Madde 49).