Beşiktaş yönetimi, her derbide olduğu gibi yarınki Fenerbahçe maçında da takımın zaferini ödüllendirmeye hazırlanıyor. Kartal’da yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek uyarınca, derbi priminin miktarı tamamen takım kaptanının kararına bırakılmış durumda. Başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü’nün kaptanlık pazu bandını takmasının ardından derbi primlerini kaptanın belirlemesi yönünde bir karar almıştı.

Zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde de gözler yine takımın liderine çevrildi. Toplamda 1 ila 1.5 milyon Euro seviyelerinde olması beklenen dev derbi priminde rakamsal son kararı kaptan Orkun Kökçü verecek. Siyah-beyazlı futbolcuların motivasyonunu katlayacak bu özel primin derbi öncesi tesislere olan havayı iyice hareketlendirmesi bekleniyor.