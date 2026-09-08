Görüntü Servisi: "Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse, tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir?"

VAR Müdahalesi: "VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa, niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?"