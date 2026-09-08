Kadıköy'de 2-1 kazanılan derbi mücadelesinin ardından TFF Hukuk Müşavirliği'nin sevk kararlarına Beşiktaş cephesinden yanıt gecikmedi. Yıldız futbolcu Dusan Vlahovic'in Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderilmesini kabul edilemez olarak nitelendiren siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin kulübe karşı taraflı tutum sergilediğini savundu.
Açıklamada, maç boyunca Vlahovic'i tahrik eden rakip takım oyuncusunun sevk edilmeyip yalnızca Sırp golcünün disipline gönderilmesinin Türk futbolundaki adalet ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.
TFF VE YAYINCI KURULUŞ HEDEFTE
Siyah-beyazlı yönetim, kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşa yönelik şu kritik soruları yöneltti:
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Görüntü Servisi: "Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse, tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir?"
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VAR Müdahalesi: "VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa, niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?"
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Yayıncılık İlkeleri: "Söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalan yayıncı kuruluş, rakip oyuncuyu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür."
İTİRAZ EDİLECEĞİ DUYURULDU
Açıklamanın son bölümünde hak arama vurgusu yapan Beşiktaş JK, Sırp santrforun ceza almaması için hukuki yollara başvurulacağını belirtti:
"Beşiktaş JK olarak, kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic’in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."