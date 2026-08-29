UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması fikstürü açıklandı.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi şöyle:
17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya
15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş
22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace
5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş
26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG
28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş
TRABZON DEPLASMANDA BAŞLIYOR
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı.
Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.
Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:
15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor
22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts
5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor
10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec
17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor