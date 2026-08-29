UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın lig aşaması fikstürü açıklandı.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi şöyle:

17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya

15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG

28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş

TRABZON DEPLASMANDA BAŞLIYOR

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı.

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:

15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor

22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts

5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg

26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor

10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec

17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor

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