Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Yetkili, tarafların Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda da anlaştığını söyledi.

Açıklamaya göre görüşmede ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi yolları ele alınırken, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi ve Çin yatırımlarının artırılması da masaya yatırıldı.

Beyaz Saray yetkilisi, liderlerin ayrıca ABD'ye fentanil öncül maddelerinin akışının durdurulmasında kaydedilen ilerlemenin üzerine inşa edilmesi ve Çin'in Amerikan tarım ürünleri alımlarının artırılması ihtiyacını vurguladığını belirtti.

Yetkili, Trump'ın Xi ile "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini de ifade etti.

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ GÖRÜŞME

ABD Başkan Donald Trump sabahın erken saatlerinde Çin Halk Salonu'na vardı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in elini sıktı.

Trump'ı çoşkuyla karşılayan Çin tören alayı ve bayrak sallayan Çinli çocuklar ABD Başkanı'nını son derece memnun etti.

İkilinin Halk Salonu'na girmesinden kısa süre sonra dünyanın beklediği görüşmeler başladı.

İki ülke arasında 30 milyar dolarlık ticaret ürünlerinde vergi indirimi için anlaşma imzalanırken ticari ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasında 'Board of Trade' (Ticaret Heyeti) kuruldu.

Trump'ın beraberinde getirdiği CEO ordusu ise Çin'li bakanlarla ayrı bir görüşme gereçekleştirerek ticari bağları güçlendirmeyi devam ettirdi.

Ancak görüşmenin olumlu havasına Şi'nin uyarıları gölge düşürdü. Şi, Çin için son derece önemli olan Tayvan'ın bağımsızlığının desteklenmemesi konusunda Trump'ı açıkça uyardı. Bu desteğin "Çin ve ABD açık çatışmaya dönüşebileceğini" söyledi.

2 saat 15 dakika süren birinci tur görüşmelerden sonra Trump ve Şi Cennet Tapınağı'nı gezdi, gazetecilere poz verdi. Şimdiyse Trump onuruna verilecek ziyafet için hazırlanıyor.