Milli judocu Bilal Çiloğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonanın ikinci gününde milli sporculardan erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Demirel, kadınlarda ise 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt mücadele etti. Şampiyonada ay-yıldızlı judoculardan Bilal Çiloğlu, ilk turda Belaruslu Arseni Hladkikh'i yenerek ikinci turda Gürcü rakibi Mikheili Bakhbakhashvili ile karşılaştı. Ev sahibi Gürcü rakibini de yoğun seyirci desteğine karşın yenmeyi başaran Bilal Çiloğlu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Ethan Nairne'nin rakibi oldu.