Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Opta, turnuvada yer alacak 36 takımın lig aşamasında oynayacağı 8 maç ve sonraki turlarla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye'nin şampiyonlar Ligi temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray için yapılan tahminler dikkat çekti. 10 bin simülasyon sonucunda takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk şansları hesaplandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN ARSENAL FAVORİ

Yapılan simülasyona göre geçtiğimiz sezonun finalisti Arsenal, bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Arsenal'ı Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain takip etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN TUR ŞANSLARI

Hazırlanan raporda Fenerbahçe Galatasaray'ın tur şansları da yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası öncesinde yapılan simülasyona göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları şöyle:

FENERBAHÇE

Son 16 play-off: Yüzde 48.2

Son 16: Yüzde 27.5

Çeyrek final: Yüzde 8.4

Yarı final: Yüzde 2.2

Final: Yüzde 0.5

Şampiyonluk: 0.2