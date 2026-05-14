Hırvatistan’ın sahil kenti Zadar’da yürütülen arkeolojik çalışmalar, şehrin modern dokusunun altında Roma İmparatorluğu dönemine ait geniş bir nekropolün varlığını gün yüzüne çıkardı.

Fox News’in aktardığı bilgilere göre, kentin en hareketli noktalarından biri olan Relja mahallesinde yapılan kazılarda, milattan önce 1. yüzyıldan milattan sonra 5. yüzyıla kadar uzanan bir döneme ait yeni mezarlar tespit edildi. Antik adı Iader olan kentin sur dışında kalan bu bölgesi, Roma geleneklerine uygun olarak ana yollar boyunca uzanan bir defin alanı olarak kullanılmış ve yüzyıllar boyunca yaklaşık 3 bin mezara ev sahipliği yapmış bir bölge olarak biliniyor.

15 YENİ MEZAR KEŞFEDİLDİ

Zadar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen güncel kazılarda, yaklaşık 15 yeni mezar daha keşfedildi. Bu buluntular, antik dönemdeki defin pratiklerinin zaman içerisindeki değişimini somut örneklerle ortaya koyuyor. Kazı sorumlusu Profesör Igor Borzic, ilk iki yüzyılda kremasyon (yakma) yönteminin baskın olduğunu; mezarlara cam koku şişeleri, seramik kaplar, kandiller ve paralar gibi ritüelistik objelerin bırakıldığını belirtiyor. 2. yüzyıldan itibaren ise yerini doğrudan gömme geleneğine bırakan bu süreçte, mezar hediyelerinin zamanla azalması, bölgedeki dini inanışların pagan geleneklerinden Hristiyanlığa evrilmesinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

GIDA VE TAHIL KALINTILARI DA VAR

Buluntular arasında yalnızca Roma dönemine değil, Roma öncesi yerel Liburniya kültürüne ait olabileceği düşünülen mezarlar ile milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen kömürleşmiş gıda ve tahıl kalıntıları da yer alıyor. Bu organik kalıntılar, antik dönemdeki beslenme alışkanlıklarını ve günlük yaşamı aydınlatmak üzere laboratuvar analizlerine gönderildi.

Ayrıca kazı alanında 20. yüzyıl İtalyan işgali dönemine ait nesnelere de rastlanması, kentin stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli bir yerleşim ve hareketlilik merkezi olduğunu doğruluyor. Ele geçirilen tüm eserlerin, detaylı incelemelerin ardından Zadar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koleksiyonunda sergilenmesi planlanıyor.