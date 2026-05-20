Ehinades takımadaları içerisinde konumlanan Makri Adası’nın mülkiyet sınırları dahilinde küçük bir ev, bir su sarnıcı ve atıl durumda olan bir şapel yer alıyor. Ada, sahip olduğu yüksek koruma statüsü ve yasal kısıtlamalar nedeniyle turizm yatırımlarına kapalı tutuluyor.

ORMAN STATÜSÜ NEDENİYLE BÜYÜK PROJELERE İZİN VERİLMİYOR

Avrupa Birliği’nin Natura 2000 çevre koruma ağına dahil olan Makri Adası, aynı zamanda orman statüsünde bulunuyor. Sıkı çevre mevzuatları uyarınca adada otel, resort veya kapsamlı turizm tesislerinin inşasına yasal olarak izin verilmiyor. Bölgede yalnızca sınırlı altyapı düzenlemelerine ve belirli tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine onay veriliyor.

DEĞERİ 8 MİLYON EURONUN ÜZERİNDEN GERİLEDİ

Yunan basınında yer alan gayrimenkul raporlarına göre Makri Adası, 2022 yılında yapılan piyasa değerlemelerinde yaklaşık 8 milyon euro fiyatla gündeme gelmişti. Ancak adadaki katı imar yasakları, çevresel koruma şartları ve güncel ekspertiz raporlarının ardından açık artırma başlangıç bedelinde milyonluk düşüş yaşandığı kaydedildi.

ÖZEL ADA PİYASASINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Küresel ölçekte izole yaşam alanlarına yönelik talebin artması, Akdeniz havzasındaki özel ada piyasasındaki sirkülasyonu devam ettiriyor. Sektör temsilcileri, imar kısıtlamalarına rağmen bu tür izole mülklerin uluslararası yatırımcıların takibinde olduğunu aktarıyor. Benzer şekilde, Akdeniz genelinde lüks ada kiralama faaliyetlerinde de dönemsel bir artış gözleniyor.