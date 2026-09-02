Galatasaray'ın Almanya ekibi Leipzig'den kadrosuna kattığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı takımda büyük zaferlere imza atacağına inandığını söyledi.

El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

'BANA KALPTEN DEĞER VERDİ'

Çok mutlu olduğunu aktaran 21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bana kalpten değer verdi. Bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaray taraftarına 'merhaba' demek istiyorum. Çok yakın zamanda görüşeceğiz. Onlarla büyük zaferlere imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

DURSUN ÖZBEK: UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Bitshiabu'nun önemli bir transfer olduğunu vurgulayarak "Kendisine hoş geldin diyorum. Kendisi genç bir kardeşimiz. Uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'da başarılar diliyorum. Umarım hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirir. Başarılı bir sezon diliyorum kendisine." ifadelerini kullandı.