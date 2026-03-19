ABD Başkanı Donald Trump'ın halk desteği, İran savaşıyla bağlantılı yükselen fiyatlar nedeniyle artan hayat pahalılığı ve petrol fiyatlarıyla dibe vurdu.

Nitekim Trump'ın araseçimi kaybetmesi, başkanlık makamını kaybetmesi anlamına da gelebilir.

Yahoo ve YouGov tarafından 1.699 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen güncel ankete göre Trump’ın genel onay oranı yüzde 38’de sabit kalırken, performansından memnun olmayanların oranı yüzde 59’a yükseldi.

Yaklaşan 2026 ara seçimleri öncesinde Beyaz Saray üzerinde siyasi bir baskı noktası haline gelen bu ekonomik kaygı, yönetim tarafından baştılan "Epik Öfke Operasyonu" ile arşa çıktı.

Eğer Trump'ın üyesi olduğu Cumhuriyetçiler partisi ara seçimleri kaybederek Kongre'yi kaptırırsa, Demokratlar Trump'ı görevden almak için bir oylama başlatabilir.

Cumhuriyetçiler'deki tabanını da kaybetmeye başlayan Trump için Oval Ofis'ten çıkış yolu görünebilir.

TRUMP'IN SONU OLABİLİR

Ara seçimlerden önce Kongre ve Senato'da yoğun bir Cumhuriyetçi çoğunluk bulunuyor. Bu çoğunluk, Trump'ın desteklediği yasa tasarılarını kolaylıkla geçirebiliyordu.

Ancak ara seçimlerle Cumhuriyetçiler koltuk çoğunluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle Kongre'de Demokratların koltukları eşitlemesi hatta çoğunluk sağlaması söz konusu.

Bu durum Trump için yasa tasarılarını geçirmemekten daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Zira oy çoğunluğu sağlanırsa Trump'ın azledilmesini öngeren bir tasarı, Kongre ve Senato'dan geçebilir.

Böyle bir durumda Trump'ın görevden alınma süreci başlayabilir. Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçiler'de de savaş sebebiyle popülerlerlik kaybetmesi bu olasılığı mümkün kıldı.

Trump ise, bu olasılığı göz önünde bulundurmadığını ve kemik tabanın sağlam olduğunu vurguladı.

ABD HALKI PAHALILIKTAN BIKTI

Anket verileri, seçmenlerin özellikle enflasyon ve enerji maliyetleri konusunda büyük endişeler duyduğunu gözler önüne serdi.

Ekonomik göstergeler bazında incelendiğinde Trump’ın net onay oranının eksi 29’a düştüğü görüldü.

Hayat pahalılığı konusunda katılımcıların yüzde 67’si memnuniyetsizliğini dile getirirken sadece yüzde 26’lık bir kesim yönetimin politikalarını onayladığını belirtti.

Akaryakıt fiyatları eksi 39 net onay oranıyla yönetimin en zayıf olduğu alanlardan biri olarak öne çıkarken ankete katılanların yüzde 61’i enflasyonun daha da kötüye gittiğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle yaptığı açıklamada anket sonuçlarını önemsemediklerini belirterek 5 Kasım 2024 tarihindeki seçimin asıl gösterge olduğunu ve yaklaşık 80 milyon Amerikalının Başkan Trump’ı bu gündemi hayata geçirmesi için seçtiğini vurguladı.

TRUMP SAYILARI İNKAR EDİYOR

Trump ise New York Post’a verdiği mülakatta anketlerin iyi olduğunu düşünmesine rağmen bunlara aldırış etmediğini ve çok önceden yapılması gereken doğru şeyi yapmaya odaklandığını ifade etti.

Başkan, operasyonun gerekliliğini savunurken siyasi popülariteden ziyade ulusal güvenlik çıkarlarının öncelikli olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray yetkilileri "Epik Öfke Operasyonu" kararının Cumhuriyetçiler ve özellikle genç erkeklerden oluşan MAGA seçmenleri arasında güçlü bir destek bulduğunu iddia etti.

Washington Post, NBC ve CNN gibi kuruluşların verilerine atıfta bulunan yetkililer, operasyonun Trump’ın tabanını böleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve çekirdek seçmen kitlesinin kararlılığını koruduğunu savundu.

Medyada yer alan bölünme haberlerinin aksine kemik seçmen tabanını sarsmadığını belirten yetkililer bu desteğin yönetimin dış politika hamlelerinde elini güçlendirdiği ifade etti.

Ancak uzmanlar, seçmenlerin demografik özelliklerinden ziyade ekonomiden duydukları memnuniyetin nihai oy tercihlerinde belirleyici olacağı konusunda uyarıda bulundu.