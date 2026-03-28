Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma, sosyal medya üzerinden dönen büyük bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Bu kapsamda F.S. isimli şüphelinin yaşlı, engelli ve çocuklara ait görüntüleri kullanarak sahte yardım kampanyaları düzenlediği belirlendi.

Hazırladığı kurgu videolarla vatandaşların duygularını istismar eden şüphelinin, "bağış" adı altında topladığı paraları kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Ayrıca, yardım yapmak isteyen kişilerin ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı anlaşılan F.S.'nin banka hesaplarında yüksek tutarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan F.S.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda ve hediye kartı ele geçirildi.

TOPLADIĞI PARALARLA EV ALMIŞ

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen iki adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BURSA ABİSİ' ÇIKTI

Bursa'da Bugün'de yer alan habere göre şüphelinin sosyal medyada 'Bursa Abisi' adıyla faaliyet gösteren F.S. olduğu öğrenildi.