Barbaros Mahallesi'ndeki Hz. Musa Camisi'nde Hüseyin Özgün (70) öğle namazını kılmaya hazırlandığı sırada rahatsızlanarak yere yığılıp hareketsiz kaldı.

Caminin imamı Hasan Demir (34), koşarak yanına gittiği ve kalp krizi geçirdiğini fark ettiği Özgün'e kalp masajı yaptı.

Müdahalenin ardından kendine gelen Özgün, camide bulunanların da desteğiyle ayağa kalktı.

Daha sonra Özgün, yakınları tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesi amacıyla hastaneye götürüldü.

İmam Hasan Demir, AA muhabirine, semt pazarında ürün satan Özgün'ün namaz kılmak için camiye geldiğinde rahatsızlanarak yere yığıldığını ifade etti.

Özgün'ün nefes alamadığını fark etmesi üzerine daha önce Seyhan İlçe Müftülüğünce düzenlenen ilk yardım kursunda öğrendiği kalp masajı uyguladığını anlatan Demir, "Orada kalp masajının nasıl uygulandığını öğrenme imkanım olmuştu. Bunu uygulayarak bir hayatın kurtarılmasına vesile olduk." dedi.

Hüseyin Özgün'ün namaz kılmak için safta yerini aldığı sırada rahatsızlanıp yere düşmesi ve imamın kalp masajının ardından kendine gelmesi caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.