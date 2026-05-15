Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Canlı anlatımı ise sozcu.com.tr'de olacak.

Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elendikten sonra ligde de sahasında Trabzonspor'a kaybeden Beşiktaş'ta karşılaşma sonu başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın bir toplantı gerçekleştirecek. Görüşmeden çıkacak karara göre Yalçın ile 'tamam' ya da 'devam' denilecek.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal Toure, Mustafa Erhan.