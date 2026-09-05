Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını ise çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Taşkınsoy üstlenecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Emirhan, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

İSMAİL KARTAL AŞİNA, ITALIANO'DAN SİFTAH

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş’a karşı hiç mağlubiyeti bulunmuyor. Tecrübeli teknik adam, 5 maçta 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İsmail Kartal’ın öğrencileri 9 gol atarken kalelerinde 3 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano ise, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek. Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE EKSİK, BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkıyor. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek. Cezası devam eden Mert Hakan Yandaş da bu maçta görev yapamıyor. Beşiktaş'ın ise derbide herhangi bir eksiği bulunmuyor.