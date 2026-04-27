Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı Sözcü Spor'da...
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu:
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Olaigbe, Bardhi, Muleka.
Trabzonspor: Onana, Lovik, Chibuike, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
Bu sezon golleriyle Trabzonspor'u taşıyan Felipe Augusto karşılaşmaya yedek başlayacak.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Batagov, Savic, Visca ve Okay Yokuşlu’nun yanı sıra genç oyuncular Boran Başkan ile Taha Emre İnce kafilede yer almadı.
Ev sahibi Konyaspor’da ise Riechedly Bazoer ve Morten Bjorlo cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor.