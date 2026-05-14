Bulgaristan’ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo sınır kapısında gümrük muhafaza ekipleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Litvanya’dan yüklediği malları Türkiye üzerinden Ürdün’e götürmek üzere gümrük noktasına gelen 44 yaşındaki Türk tır şoförü M.B., ceketinin ceplerine gizlediği piyasa değeri 113 bin euroyu aşan kaçak altınla yakalandı.

SÜRÜCÜ KENDİNİ ELE VERDİ

Gümrük işlemleri sırasında beyan edilecek değerli bir eşyası olmadığını belirten şoförün, evrak kontrolü ve kantar ölçümü esnasında sergilediği aşırı panik halindeki tavırları deneyimli gümrük memurlarının dikkatinden kaçmadı.

Şüpheli davranışlar üzerine araçtan indirilen sürücü üzerinde yapılan detaylı aramada, giydiği ceketin her iki cebine gizlenmiş, paketler içerisinde yüklü miktarda sarı metal ele geçirildi.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, paketlerin içerisinden toplam ağırlığı 1 kilogram 336 gramı bulan 3 adet döküm altın, 2 adet altın külçe, bir bilezik ve 8 adet altın sikke çıktı.

Artı33'de yer alan habere göre, farklı ayarlarda olduğu saptanan kaçak altının toplam piyasa değerinin 113 bin 66 euro (yaklaşık 4 milyon TL) olduğu açıklandı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Haskovo Bölge Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şoför M.B., kaçakçılık suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece kefaletle serbest bırakılan sürücüye Bulgaristan’dan çıkış yasağı getirilirken, pasaportuna ve seyahat belgelerine de soruşturma tamamlanana kadar el konuldu.