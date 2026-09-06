Avrupa kadın voleybolunun önde gelen organizasyonu CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı, Türkiye ile İtalya’yı karşı karşıya getiren final mücadelesiyle sona erdi. Finalin ardından turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas, ödülünü CEV Başkanı Roko Sikirić ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in elinden aldı.

Ay-yıldızlı takımla finalde İtalya'ya karşı mücadele eden pasör çaprazı, organizasyon genelinde sergilediği performansla ay-yıldızlıların Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türk voleybolunun son yıllarda ortaya koyduğu başarıların bir kez daha şampiyonlukla taçlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Trendyol olarak uzun süredir Türk voleybolunun yanında yer alıyor, milli takımlarımızdan altyapıya kadar uzanan desteğimizi büyütmeye devam ediyoruz. CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsoru olarak bu heyecana ortak olmak bizim için ayrıca gurur verici. Filenin Sultanları’nı bu tarihi başarıları için yürekten tebrik ediyor, bize bu büyük mutluluğu yaşatan tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz.”

Vargas 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.