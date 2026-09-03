Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında “Baby Lemina” arayışıyla başlayan orta saha operasyonu bir kez daha sonuç vermedi. Pape Gueye ve Christ Oulai arasında gidip gelen, ardından Renato Nhaga’yı kadrosuna katan Aslan, yaza ise Camavinga ve Thuram gibi yıldızlarla başladı. Süreç Ugochukwu transferiyle tamamlandı. Fransız oyuncu da doğrudan ilk 11’in seviyesini yükseltecek profil konusunda soru işaretlerini gideremedi.

BİR PARÇASI EKSİK KALDI

Osimhen, Leao ve Sane gibi yıldızlarla Avrupa’da hedef büyüten Galatasaray’ın aynı kaliteyi orta sahaya yansıtamaması dikkat çekiyor. Torreira, Sara ve Lemina lig için yeterli bir merkez oluşturabilir ancak Avrupa’da fark yaratacak, oyunun iki yönünü oynayıp hücumdaki yıldızları besleyecek parça hâlâ eksik. İki transfer döneminde Nhaga ve Ugochukwu geldi ama geçen kışın tespit edilen temel ihtiyaç bugün hâlâ masada.