Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma sanayisinde çok konuşulacak tarihi bir adıma imza atarak Fransa’dan tam 18 milyar dolar değerinde askeri paket satın aldı.

Envanterindeki emektar Mirage 2000-9 savaş uçaklarını emekliye ayırmaya hazırlanan BAE, bu boşluğu 80 adet son teknoloji Fransız Rafale F4 savaş uçağı ve 12 adet Caracal helikopteri ile dolduruyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bizzat imzaladığı bu dev anlaşma, havacılık tarihinin en büyük uluslararası Rafale siparişi olarak kayıtlara geçti. İlk jetlerin bu yılın sonlarında BAE havalimanlarına inmesi planlanıyor.

ÇİNLİ ŞİRKET YÜZÜNDE F-35 PROGRAMI İPTAL OLDU

Anlaşmanın arka planında ise Washington ile yaşanan büyük bir diplomatik kriz yatıyor. BAE aslında hava filosunu Amerikan F-35 hayalet uçaklarıyla güçlendirmek istiyordu. Ancak Washington yönetimi, BAE'nin ülke genelinde Çinli teknoloji devi Huawei’in 5G altyapısını kullanmasını güvenlik gerekçesiyle sakıncalı buldu ve F-35 satışını engelledi.

ABD'nin bu vetosu üzerine yönünü tekrar Avrupa'ya çeviren BAE, daha önce reddettiği Fransız teklifini masaya geri koyarak milyarlarca dolarlık rotayı Paris’e çevirdi.

ELİNDEKİ ESKİ UÇAKLARI FAS'A DEVREDECEKLER

BAE'nin teslim alacağı çift motorlu Rafale F4'ler, gelişmiş radar sistemleri, yüksek hayatta kalma kabiliyeti ve etkili mühimmat kapasitesiyle tam bir ölümcül güç. Eski Mirage uçakları hız konusunda (Mach 2.2) yeni Rafale’lerden (Mach 1.8) daha süratli olsa da, Rafale F4'ler taşıdığı uzun menzilli Meteor füzeleri ve akıllı mühimmat sistemleriyle bu açığı fazlasıyla kapatıyor.

BAE, elindeki eski Mirage filosunun bir kısmını Fas’a devretmeyi planlasa da, bölgedeki İran gerilimi ve güvenlik endişeleri nedeniyle yeni Fransız jetleri tamamen entegre olana kadar eski uçaklarını da elinde tutma kararı aldı.