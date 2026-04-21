Çin’in Talatan Çölü’nde yer alan Gonghe Fotovoltaik Parkı’nda yürütülen bilimsel araştırmalar, güneş enerjisi tesislerinin çevre üzerindeki etkilerine dair ezber bozan veriler ortaya koydu. Xi’an Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, bir gigavat kapasiteli bu dev tesisin sadece enerji üretmekle kalmayıp, bölgenin ekolojik yapısını kökten değiştirdiğini saptadı.

SAĞLIKLI BİR EKOSİSTEM BARINDIRIYOR

Araştırma kapsamında toprak kimyası, nem oranı ve biyoçeşitlilik gibi 57 farklı gösterge DPSIR modelleme sistemiyle analiz edildi. Yapılan ölçümlerde, güneş panellerinin doğrudan altında kalan alanların ekolojik sağlık puanı 0,4393 olarak belirlenirken, tesis dışındaki açık çöl arazisinin 0,2802 puanda kaldığı görüldü.

Bu veriler, panellerin bulunduğu bölgelerin çevresine kıyasla çok daha sağlıklı bir ekosistem barındırdığını bilimsel olarak kanıtladı.

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YENİDEN GELİŞMESİNE OLANAK SAĞLIYOR

Ekolojik iyileşmenin temel nedeni, panellerin yarattığı mikroklima etkisi olarak açıklandı. Güneş panelleri, zemine düşen doğrudan güneş ışığını engelleyerek toprak sıcaklığını düşürüyor ve buharlaşmayı önemli ölçüde azaltıyor.

Nem seviyesinin korunması, toprak altındaki mikroorganizma faaliyetlerini canlandırırken, daha önce bitki yetişmeyen kurak arazilerde bitki örtüsünün yeniden gelişmesine olanak tanıyor.

TAHRİP OLAN ALANLAR İYİLEŞEBİLİR

Uzmanlar, elde edilen sonuçların güneş tarlalarının dünyadaki çölleşme sorununa karşı restorasyon amaçlı kullanılabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar, bu projelerin su döngüsü ve yaban hayatı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için on yıllara yayılan izleme çalışmalarının devam etmesi gerektiğini vurguladı. Sorumlu saha seçimi ve teknolojik planlama ile güneş enerjisinin hem iklim krizine çözüm sunması hem de tahrip olmuş doğal alanları iyileştirmesi hedefleniyor.