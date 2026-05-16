Yenilenebilir enerji dünyasında tarihi bir eşik daha aşılıyor. İngiltere kıyılarından millerce uzakta, Kuzey Denizi’nin hırçın sularında inşa edilen ve 2027 yılında faaliyete geçtiğinde "dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali" unvanını alacak olan Hornsea 3 projesinde en kritik aşamaya geçildi.

Danimarkalı güç ve rüzgar enerjisi devleri, devasa rüzgar türbinlerini denizin dibine sabitleyecek olan "XXL" boyutundaki ilk devasa taşıyıcı kazık kule temelinin kurulumunu başarıyla tamamladı.

TOPLAMDA 197 ADET DİKİLECEK

Kuzey Denizi’nde adeta bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bu dev operasyon, açık deniz rüzgar enerjisi uzmanı Cadeler ve enerji devi Ørsted ortaklığıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında denizin dibine çakılması planlanan tam 197 adet devasa kazıktan ilki olan bu yapı, geleceğin temiz enerji mimarisinin de temelini oluşturuyor.

Norfolk kıyılarından yaklaşık 120 kilometre, Yorkshire kıyılarından ise 160 kilometre açıkta, devasa bir deniz yüzeyine yayılan şantiye alanı, tamamlandığında küresel çapta bir enerji üssüne dönüşecek.

DİĞER 2 PROJENİN YANINA EKLENECEK

Toplamda 2,9 gigawatt (GW) gibi devasa bir üretim kapasitesine sahip olacak Hornsea 3 rüzgar santrali, tam anlamıyla devreye girdiğinde tek başına 3,3 milyondan fazla İngiliz evinin tüm elektrik ihtiyacını tamamen yeşil ve yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

Hali hazırda aktif olarak üretim yapan Hornsea 1 ve Hornsea 2 projelerinin yanına eklenecek olan bu yeni faz, gelecekte planlanan Hornsea 4 ile birleştiğinde Kuzey Denizi'ni dünyanın en büyük temiz enerji üretim havzalarından biri haline getirecek.

Mühendisler, açık denizin zorlu dalga ve rüzgar koşullarına rağmen kurulumun planlanan takvimde ilerlediğini belirtiyor.