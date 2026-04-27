Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Derbide son düdüğün gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı gönderme dikkat çekti. Stat hoparlörlerinden, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray forması giydiği dönemde 2023-24 sezonu şampiyonluğuna dair sarf ettiği "Böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese" sözleri verildi.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 2023-24 sezonunda sondan bir önceki hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve ezeli rakibine 1-0 yenilerek şampiyonluğu son haftaya bırakmıştı. Galatasaray o sezon ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek zafere ulaşmıştı. Kerem’in Konyaspor deplasmanında sarf ettiği o sözler stat hoparlöründen yankılandı. Bu görüntüler kısa sürede gündem oldu.