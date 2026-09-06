Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde yine loca krizinin yaşandığı ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım yönetimi, cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Acun Ilıcalı'nın locayı kullanmasını bir kez daha engelledi. Asist Analiz'in haberine göre yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibiyle önlem alan yönetim, adli makamlarla birlikte mahkeme kararını uygulamak üzere locaya gelenlerin maç seyretmesine engel oldu. Locaya gelmek isteyen kişiler, Fenerbahçe yönetiminin müsaade etmemesi nedeniyle maçı loca dışından takip etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

MAHKEME BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Öte yandan Aziz Yıldırım yönetiminin hafta içerisinde mahkemeye yaptığı yeni başvurunun da reddedildiği öğrenildi. Böylece yönetim, loca konusunda ikinci kez ret kararı aldı.