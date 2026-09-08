Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Derbi yenilgisinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, tesislerde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.

'BÖYLE BİR FUTBOL GÖRMEK İSTEMİYORUM'

Takvim'de yer alan habere göre Yıldırım, önce Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından futbolcularla toplantı yapan başkan, derbi mağlubiyetiyle ilgili mesajlarını iletti.

Yıldırım, oyunculara destek mesajı vermenin yanı sıra sert uyarılarda da bulundu. 'Bu oyun size hiç yakışmadı. Taraftarımız önünde kazanmamız gereken bir maçtı. Oyundan ben de taraftar da hiç memnun değil. Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum' dediği belirtildi.

Yıldırım, futbolculara 'Size güveniyorum. Zamanla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak. Buna inancım tam' ifadelerini de kullandı. Sarı-lacivertli oyuncular, Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde galibiyet sözü verdiler.