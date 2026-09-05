Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadı'nda karşılaştı. Maç içinde birçok kez karşı karşıya gelen Vlahovic ve Skriniar arasında gerilim tavan yaptı.

Karşılaşmanın 52. Dakikasında Vlahovic ve Skriniar bir pozisyon sonrası gerginlik yaşandı. Karşılaşma devam ederken ikili arasındaki gerilim sürdü. Her iki oyuncunun da oldukça sinirli olduğu görülürken takım arkadaşları oyuncuları zor sakinleştirdi.

Skriniar ile Vlahovic arasındaki gerginliğin ardından her iki oyuncu da sarı kart gördü. Öte yandan kalesinden çıkan Ederson da sarı kartla cezalandırıldı.

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