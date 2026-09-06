Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, saha içerisindeki ikili mücadeleler nefes kesti. Müsabaka boyunca sık sık karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekibin Slovak stoperi Milan Skriniar ile siyah-beyazlıların Sırp golcüsü Dusan Vlahovic arasındaki tansiyon 51. dakikada tavan yaptı.

İkili mücadele sırasında Skriniar’ın koluna çarpan topta hakem Halil Umut Meler’in "devam" kararı vermesi üzerine Vlahovic sert tepki gösterdi. İki oyuncu arasındaki sözlü atışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüşürken, araya giren diğer futbolcular gerilimi güçlükle yatıştırdı. Meler, her iki yıldız oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

YILLAR ÖNCEYE DAYANAN HIRS

Maçın önüne geçen bu gerilimin arka planında ise eskiye dayanan bir İtalya hesaplaşması olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Çizme'de uzun yıllar rakip olan ikiliden Skriniar Sampdoria ve Inter formaları terletirken, Vlahovic ise Fiorentina ve Juventus başarıları için mücadele etmişti.

İki oyuncu arasındaki psikolojik savaşın fitilinin Nisan 2022'de oynanan Juventus - Inter karşılaşmasında ateşlendiği belirtildi. O müsabakada Slovak savunmacının Vlahovic'e adeta adım attırmayan üstün performansı İtalyan basınında günlerce konuşulmuştu. Sırp golcünün derbideki agresif tavrının, Serie A döneminden kalan bu rekabet ve hırstan kaynaklandığı ifade edildi.