Rekabette 40'ı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 45 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.

F.BAHÇE 24, BEŞİKTAŞ 19 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.