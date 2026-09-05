Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında saat 20.00’de Chobanı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekipte, İspanyol yıldız Marco Asensio’nun durumu da belli oldu. TRT Spor’a göre, hafta boyunca takımdan ayrılarak bireysel çalışmalar yürüten Asensio’nun, sakatlığı nedeniyle maçın kadrosuna dahil edilemediği belirtildi. Kararın netleşmesinin ardından futbolcunun özel aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrıldığı kaydedildi. Asensio’nun oynayacak duruma gelmemesi nedeniyle, Fenerbahçe’nin ilk 11 kurgusunu da netleşti. Teknik heyetin, Samsunspor maçında olduğu gibi Beşiktaş karsında 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci’ye görev vermesi bekleniyor.

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