Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın cenazesi, Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Chobani Stadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene, Yaşar'ın eşi Zehra, oğlu Gazi (16) ve kızı Zeren Yaşar (12) ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Barış Karagöz, Mehmet Aydın, Volkan Akan ve İsmail Balcı ile vatandaşlar katıldı. Törende Yaşar'ın ailesi, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Hasan Akçan'ın kıldırdığı namaz sonrası Yaşar'ın cenazesi, dualar eşliğinde Belediye Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladığı belirtildi. Yaşar'ın, oğlu Gazi Yaşar ile ilk kez tribünden maç izlemek için Chobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

KIZINA SAHİP ÇIKACAKLAR

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına sahip çıkacaklarını belirtti.

Karagöz, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar'ın Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Barış Karagöz, Gerçek Yaşar'ın hikayesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Gerçek Yaşar ve oğlu Gazi Yaşar'ın uzun yolculuğun ardından stada ulaştığını dile getiren Karagöz, "Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için çok ciddi emek vererek bilet almış. Oğlu ile ilk kez bu anı, mutluluğu yaşayacaktı." dedi.

Tribünde fenalaşan Yaşar'ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığını aktaran Karagöz, "Sevenlerinin hepsine Allah sabır versin, gani gani rahmet eylesin. Bizi çok derinden etkiledi. Taraftarların bize verdiği emek inanılmaz. İnşallah Gerçek Yaşar'ın oğlu gazi ve kızı Zeren'in ağabeyleri, amcaları olarak onlara sahip çıkacağız. Geride kalanlara Allah sabır versin." diye konuştu.