CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final etabı maçında Türkiye ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı set vermeden 3-0 kazanan Filenin Sultanları adını finale yazdırmayı başardı. İlk seti 25-20, ikinci seti 25-19 kazanan Türkiye, üçüncü sette de üstünlüğünü sürdürdü. Filenin Sultanları, üçüncü seti de 25-20 kazanarak 3-0'la finale çıktı.
FİNALDEKİ RAKİBİMİZ KİM?
Son şampiyon Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi saat 19.00’da oynanacak olan Polonya-İtalya maçının kazananı olacak. Final karşılaşması yarın oynanacak.
FİNALE NASIL GELDİK?
İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan ‘Filenin Sultanları’ son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı. Milliler yarı finalde de Sırbistan’ı set vermeden geçti ve adını tekrar finale yazdırdı.