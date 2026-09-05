CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final etabı maçında Türkiye ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı set vermeden 3-0 kazanan Filenin Sultanları adını finale yazdırmayı başardı. İlk seti 25-20, ikinci seti 25-19 kazanan Türkiye, üçüncü sette de üstünlüğünü sürdürdü. Filenin Sultanları, üçüncü seti de 25-20 kazanarak 3-0'la finale çıktı. FİNALDEKİ RAKİBİMİZ KİM? Son şampiyon Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi saat 19.00’da oynanacak olan Polonya-İtalya maçının kazananı olacak. Final karşılaşması yarın oynanacak. FİNALE NASIL GELDİK? İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan ‘Filenin Sultanları’ son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başarmıştı. Milliler yarı finalde de Sırbistan’ı set vermeden geçti ve adını tekrar finale yazdırdı.

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