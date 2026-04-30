Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek ödemelerine ilişkin detayları paylaştı.

Yumaklı, "1 milyar 352 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu/oğlak) için 1 milyar 208 milyon 231 bin lira, zirai don desteği için 93 milyon 200 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 30 milyon 735 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 20 milyon 459 bin lira olmak üzere toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin lira ödeme yapılacak.

Kimlik numarasının son hanesi '0' olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi '0, 1, 3, 5, 7, 9' olan üreticilere ait küçükbaş hayvancılık desteği ile diğer ödemelerin bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağı belirtildi.