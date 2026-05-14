Alman rüzgar enerjisi şirketi ENERCON, Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak amacıyla İzmir’in Bergama ilçesinde yeni bir rotor kanadı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 50 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilecek fabrikanın bu yılın dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yeni tesisle birlikte yaklaşık 700 kişilik doğrudan istihdam oluşturulması hedefleniyor. Bölgedeki yan sanayi ve tedarikçi firmalar üzerinden de ek istihdam katkısı sağlanması bekleniyor. Şirketin ilerleyen süreçte toplam istihdam sayısını daha da artırmayı planladığı belirtiliyor.

YILLIK 150 ROTOR KANADI SETİ ÜRETİLECEK

İzmir’de kurulacak fabrikanın mevcut fazda yılda 150 rotor kanadı seti üretim kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Üretimin ilk etapta Türkiye’deki rüzgar enerjisi projelerine yönelik yapılacağı ifade edilirken, ilerleyen dönemde Doğu ve Güney Avrupa’daki projelere de tedarik sağlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE PAZARINA YERLİ ÜRETİM DESTEĞİ

Bergama’daki yeni tesisin, Türkiye’deki karasal rüzgar enerjisi projelerinde uygulanan yerli katkı kriterlerinin karşılanmasına katkı sunacağı belirtiliyor. Yatırımın aynı zamanda Türkiye’nin yenilenebilir enerji sanayisindeki üretim altyapısını güçlendirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DEKİ KURULU GÜÇ 4 GİGAVATA ULAŞTI

ENERCON’un Türkiye’de bugüne kadar kurduğu toplam kapasitenin 4 gigavat seviyesine ulaştığı bildirildi.