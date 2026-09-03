Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbinin hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı.

Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olarak duyuruldu.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 İstanbul Başakşehir – Galatasaray: Kadir Sağlam

5 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Erzurumspor FK – Tümosan Konyaspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe – Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 EYLÜL PAZAR

17.00 Kasımpaşa – Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

17.00 Arca Çorum FK – Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

20.00 Kocaelispor – Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

7 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Ümit Öztürk