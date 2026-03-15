Dünya bir yandan 3. Dünya Savaşı ve UFO ifşaatlarıyla sarsılırken, teknoloji dünyasından gelen "meltdown" (çöküş) sinyalleri piyasaları buz kestirdi. Ünlü teknoloji yatırımcısı James Altucher ve Paradigm Press, yayımladıkları son raporda yapay zeka sektörünün %99’unun silineceği bir "temizlik" dönemine girildiğini duyurdu. İşte Silikon Vadisi’ni titreten o raporun detayları...

14 BİN ŞİRKET İFLAS EDECEK

James Altucher’ın analizlerine göre, şu an piyasada bulunan yaklaşık 14.000 yapay zeka girişiminin neredeyse tamamı önümüzdeki aylarda iflas bayrağını çekecek. Raporda, sadece "OpenAI’ın üzerine arayüz giydiren" basit şirketlerin devrinin kapandığı, bu durumun "AI 1.0" döneminin sonu olduğu belirtiliyor. Altucher, bu süreci 90’lı yılların sonunda yaşanan "Dot-com balonu"na benzeterek, gerçek teknoloji ile spekülasyonun birbirinden kanlı bir şekilde ayrılacağını öngörüyor.

Raporda, çöküşü tetikleyen en büyük unsurlardan birinin donanım yetersizliği olduğu vurgulanıyor:

NVIDIA ve diğer çip üreticilerinin tedarik zincirindeki en ufak bir aksama, tüm AI ekosistemini oksijensiz bırakıyor.

AI sistemlerinin devasa güç talebi, küresel enerji şebekelerini zorluyor. Rapora göre, "fiziksel bir duvara" çarpan yapay zeka, beklenen sıçramayı yapamazsa sermaye hızla kaçacak.

SİLİKON VADİSİ'NİN PRANGALARI: ETİK FİLTRELER VE REGÜLASYONLAR

ABD Ordusu’nun sahada yaşadığı tıkanıklıkla paralel olarak, raporda teknoloji devlerine yönelik "regülasyon baskısına" dikkat çekiliyor. Hükümetlerin ulusal güvenlik bahanesiyle AI modellerine koyduğu kısıtlamalar, inovasyonu durma noktasına getirdi. Altucher, bu durumu "Teknolojik bir hapishane" olarak tanımlıyor ve ordunun elini kolunu bağlayan yazılım blokajlarının sivil sektörü de vuracağını belirtiyor.

TEKNOLOJİK ÇÖKÜŞ PETRO-DOLAR'I BİTİREBİLİR

"Çinli Nostradamus" lakaplı Profesör Jiang Xueqin’in "sistem çöküyor" dediği ve Trump’ın UFO dosyalarıyla gündemi sarstığı bir dönemde gelen "AI Meltdown" uyarısı manidar bulundu. Analistler, bu teknolojik çöküşün halihazırda can çekişen Petro-Dolar sistemine son darbeyi vurabileceğini düşünüyor.

AI 2.0 DÖNEMİ BAŞLIYACAK

Altucher’a göre her şey bitmiş değil. Çöküşten sağ çıkacak olan %1’lik kesim, "AI 2.0" dönemini başlatacak. Bu yeni dönemde sadece yazılım değil; enerji, çipler ve doğrudan fiziksel altyapıya yatırım yapanlar 100 trilyon dolarlık yeni endüstrinin hakimi olacak.

Mart 2026, tarihin en büyük "arındırma" operasyonuna sahne oluyor. Gökyüzünde UFO'lar, sahada dron füzeleri ve borsada batan yapay zeka devleri... James Altucher'ın bu uyarısı, sadece finansal bir kayıp değil, bildiğimiz anlamda dijital dünyanın da "formatlanacağı" bir dönemece girdiğimizi adeta habercisi diyebiliriz.

Kaynak: Paradigm Press "AI Meltdown" Raporu, James Altucher Yatırım Ağı Verileri.