ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yeni açıklama yaptı.

Kamuoyunun bilmediği gelişmiş silahlara sahip olduklarını iddia eden Donald Trump, İran'ın ise saldırılarını sürdürdüğünü ancak eski gücünde olmadığını ileri sürdü.

ABD'nin İran'ın askeri kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığını savunan Trump, "İran tehdidinden arındırılmış bir Orta Doğu'ya yaklaştık" dedi.

Trump ayrıca İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında da belirsizlik olduğunu öne sürerek "Ya öldür ya da durumu kötü" dedi.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Trump, burada Türkiye'ye de değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüde bulundu.

Türkiye'nin savaş sürecinde "iyi bir iş çıkardığını" ve "tarafsız kalmayı başardığını" belirten Trump, Erdoğan için "Harika bir lider" ifadesini kullandı.

NATO'ya yönelik hayal kırıklığını bir kez daha dile getiren ABD Başkanı, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerden destek gördüklerini de sözlerine ekledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA 'TRUMP BOĞAZI' DEDİ

Konuşması esnasında dikkat çeken bir "dil sürçmesi" de yaşayan Trump, "Hürmüz Boğazı" yerine kısa süreliğine "Trump Boğazı" ifadesini kullandı.

Aynı cümlede hatasını düzelten Trump, bu konuda da medyayı eleştirerek hedef gösterdi.