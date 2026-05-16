Maldivler’de su altı mağarasında hayatını kaybeden 5 İtalyan turist için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında yeni bir acı yaşandı. Cesetlerin çıkarılması için görev yapan Maldivler Ordusu mensubu bir dalgıcın da operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

5 DALGIÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Facianın, Alimatha Adası açıklarında meydana geldiği belirtildi. 14 Mayıs’ta su altı mağarasına tüplü dalış yapan 5 İtalyan turistin yaşamını yitirmesinin ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, operasyon kapsamında görev yapan askeri dalgıç dalış sırasında fenalaştı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenen dalgıcın, yolda yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürerken, bölgede arama ve çıkarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.