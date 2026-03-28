Küresel enerji ve jeopolitik dengeleri sarsan gelişmeler zinciri, piyasalarda yeni bir dalgalanma döneminin kapısını araladı. ABD, İran ve İsrail arasında süregelen savaşın en az dört ay daha devam edeceğini duyururken, çatışmaların ekonomik etkileri giderek daha belirgin hale geliyor.

Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesi, enerji piyasalarında ciddi bir arz endişesine yol açtı. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği bu kritik geçidin kapanması, fiyatları yukarı yönlü baskılamaya başladı. Uzmanlar, petrolün varil fiyatının kısa vadede 150 dolar seviyesini aşabileceğini, hatta 200 dolar senaryosunun dahi masada olduğunu ifade ediyor.

RUSYA'DAN FLAŞ DURDURMA KARARI

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Rusya’dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Moskova yönetimi, 1 Nisan itibarıyla benzin ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu kararın 31 Temmuz’a kadar yürürlükte kalması bekleniyor. Rusya’nın bu adımı, iç piyasada fiyat istikrarını sağlama ve arz güvenliğini koruma amacı taşıyor.

ALTIN YASAĞI GELDİ

Öte yandan Rusya, savaşın ekonomik etkilerini dengelemek adına daha önce de önemli bir ihracat kısıtlamasına gitmişti. Ülke, 100 gramın üzerindeki külçe altınların yurtdışına çıkarılmasını yasaklayarak finansal kaynakların ülke içinde kalmasını hedeflemişti.